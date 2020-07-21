شوقي: إعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، أن الوزارة سوف تعلن عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الأسبوع الأول من سبتمبر ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات.

وكتب شوقي عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "سوف تعلن الوزارة عن تفاصيل العام الدراسي الجديد في الاسبوع الاول من سبتمبر ٢٠٢٠ بعد الانتهاء من جميع الاستعدادات".

كما وجه الدكتور طارق شوقي، نصائح لأولياء الأمور وطلاب المرحلة الثانوية، بشأن الدروس الخصوصية مضيفًا: "الدروس الخصوصية في السناتر أو المنازل أو اليوتيوب أو الزووم لن تفيد تعليميا ولن تساعد علي حل الامتحانات الجديدة في المرحلة الثانوية وهي إهدار للوقت والمال"..