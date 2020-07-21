نجل فؤاد المهندس ينفي هدم قبر والده

نفى محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، ما تردد عن هدم قبر والده ضمن توسعات مرورية في المنطقة.

وقال "المهندس" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، إن ما تعرض للهدم هو مقبرة جده المهندس، وأنهم حصلوا على 8 أمتار فقط من مقبرة جده ومن كل المقابر الموجودة على نفس الصف لتوسعة المحور وحصلوا على 6 أمتار من الناحية الشمالية.

وأكد المهندس، أن المقابر تحتوي على جثامين أجداده ووالدته ووالده الفنان الراحل، مشيرًا إلى أن المدفن أصبح ضيقا بعض الشيئ بعدما أخذوا منه 8 أمتار، لافتًا أنه ذهب وشقيقه لهناك لمعاينة الوضع، مؤكدًا أن هذا الهدم لعمل كوبري ممتد لصلاح سالم.

وأشار أنه فور علمه بالخبر أصابه الحزن الشديد "النوم طار من عيني والحمد لله المكان هيفضل زي ماهو وهيضيق شوية لكن هنعمل إيه منقدرش نقول لأ".