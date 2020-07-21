الآثار: جبانات المماليك بخير ولم يتم المساس بها وتخضع للترميم

أكد الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار، أن أمانة الجبانات التابعة لمحافظة القاهرة، نسقت مع الأهالي أصحاب الجبانات قبل إزالتها.

وقال "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر"أمانة الجبانات نسقت مع الأهالي لنقل الرفات، والأهالي استجابوا وقاموا بنقل رفات الموتى مثلما حدث في منطقة الإمام الشافعي".

وأكد "وزيري"، أن منطقة قرافة المماليك مازالت موجودة وفيها مقابر المماليك ولم يتم لمسها أو إزالتها، مشيرًا أنه يتم تطوير منطقة قرافة المماليك بالكامل لافتًا إلى أن قرافة المماليك تحتوي على قبر طومان باي الأمير المملوكي الشهير الذي قاوم العثمانيين.

وأشار إلى أن الأثار تقوم بتطوير وترميم المناطق الاثرية في جميع أنحاء الجمهورية وعلى اعلى مستوى، مشيدًا بمستوى ترميم قصر البارون والإقبال الشديد عليه من المواطنين واشادتهم بجهود وزارة الأثار لترميم القصر.

وشدد "وزيري"، على أن الوزارة تحافظ على الأثار الإسلامية في قرافة المماليك وشارع المعز والقاهرة الخديوية وكافة الأثار الإسلامية المنتشرة في القاهرة.