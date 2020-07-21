وزير الخارجية الأسبق: التدخل التركي يهدف إلى المساس بالأمن القومي لمصر

أكد السفير نبيل فهمي وزير الخارجية المصري السابق، أن مصر تواجه تحديات كبيرة في المرحلة الحالية.

وقال "فهمي" خلال مداخلة تطبيق "زووم" مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع عبر فضائية "العربية الحدث"، أن التحدي الأول الذي يواجه دول العالم أجمع ومن ضمنهم مصر، هو تداعيات أزمة كورونا على حركة الاقتصاد العالمي، بالاضافة لمواجهة مصر لتحديين رئيسين على الجبهة الغربية في أزمة الملف الليبي وهو تحد مباشر لمصر على حدودها الغربية، بالاضافة إلى تحد آخر على حدودها الجنوبية وهو وجودي.

وأكد "فهمي"، أن كلا التحديين غاية في الحساسية والأهمية والخطورة، مشددًا على ضرورة التعامل معهما بحكمة وحزم في ذات الوقت.

وأشار في تعليقه على جلسة البرلمان أمس، لتقديم السند الدستوري لصناع القرار السياسي إلى أنه لايمكن استبعاد التدخل العسكري المصري في ليبيا لمواجهة الغزو التركي، متنميًا حل الأزمة بالطرق السياسية.

وأعرب "فهمي"، عن أمله في حل الأمور دائما عبر المسار السياسي، مؤكدًا أنه في بعض الأحيان علينا استخدام القوة، ولو تابعنا مسار التطورات في ليبيا على مدار الأسبوعين الماضيين من بداية من تصاعد تحرك القوات التركية والميلشيات ومع رسم الرئيس السيسي للخطوط الحمراء وما أعقبه من لقاء مع القبائل الليبية ثم جلسة البرلمان، يؤكد بما لايرقى إلى الشك أن هناك مستوى كبيرا من التوتر لم يكن موجوداً قبل ذلك.

وأكد "فهمي"، أن التدخل التركي في ليبيا لايهدف إلى المنافسة، ولكن يهدف إلى المساس بالأمن القومي المصري، مشدداً على أن الوضع على الأرض بات بالغ الخطورة، متنمياً أن تنجح المسارات السياسية في حلحلة الأزمة والبناء على المحادثات السابقة التي تمت مع أطراف دولية مثل الولايات المتحدة اليوم وقبلها روسيا.

وشدد "فهمي" على أن التباحث مع روسيا خلال الفترة الحالية مهم جداً نظرًا لأنها طرف فاعل ومؤثر مقارنة بالولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر في أضعف فتراتها، مشيراً إلى أن أمريكا غير مستعدة للتأثير ميدانيا في ليبيا، مؤكداً على أن الأفضل تكثيف التنسيق مع الروس خاصة أن الولايات المتحدة منشغلة بعام الانتخابات رغم كونها قوى عظمى.