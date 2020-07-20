المجلس الملي والأوقاف القبطية يؤيدون الرئيس السيسي في دعم ليبيا

أعلن المجلس الملي العام وهيئة الأوقاف القبطية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تأييدهم الموقف الشجاع الذي اتخذه الرئيس عبدالفتاح السيسي لمساندة الشعب الليبي الشقيق في كفاحه ضد المستعمر التركي وحماية حدود مصر الغربية.

وفي بيان مشترك قالوا إنهم في ذات الوقت يبتهلون من أجل سلامة كل جندي من جنود جيش مصر الباسل ولاينسون أبدا كيف أخذ جيشنا ثأر شهداء الأقباط المصريين الذين استشهدوا على يد الجماعات الإرهابية بليبيا.

واختتموا بيانهم بالقول: "حفظ الله الوطن والرئيس السيسي وتحيا مصر".