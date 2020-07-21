إصابة 5 في انقلاب سيارة بطريق أسيوط الصحراوي الشرقي

أصيب 5 أشخاص من عائلة واحدة بإصابات متفرقة بالجسم في حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الشرقي عند كافتريا عرب أسيوط، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي والحالة العامة مطمئنة.

تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بوصول بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة أسفل الطريق بالطريق الصحراوي الشرقي عند كافتريا عرب أسيوط.

وبانتقال قوات من الشرطة والإسعاف والدفاع المدني وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب سيارة أجرة وإصابة كلا من "محمد خليل علام" 47 سنة – "حازم محمد إبراهيم" 13 سنة – "علي محمد سالم" 36 سنة – "إبراهيم محمد سالم" 40 سنة - "بشير خليل علام" 35 سنة جميعهم مقيمين بمحافظة الإسماعيلية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي، والحالة العامة مطمئنة وجارى تحرير المحضر اللازم واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.