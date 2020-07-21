رئيس التحرير

محمود مسلم

التشيك ترحب باتفاق قادة الاتحاد الأوروبي على خطة التعافي الاقتصادي

كتب:

أ ش أ
10:20 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
الاتحاد الأوروبى

الاتحاد الأوروبى

رحب رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، بالاتفاق الذي توصل إليه قادة الاتحاد الأوروبي بشأن خطة إنعاش الاقتصادات التي تضررت من جائحة "كورونا"، وذلك بعد قمة ماراثونية استمرت عدة أيام في بروكسل.

وذكر راديو براغ الدولي الثلاثاء، أنّه بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه، ستحصل جمهورية التشيك على 35.7 مليار يورو من ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال السنوات السبع القادمة، وستكون قادرة على اقتراض 15.4 مليار يورو أخرى بشروط مواتية.

ويبلغ حجم خطة الإنعاش 750 مليار يورو في صورة منح وقروض، لمواجهة الركود الذي نجم عن الجائحة.

اقرأ المزيد:

"Zoe الكهربائية" ترتفع مبيعاتها بـ38% في أوروبا.. ورينو تقاوم الأزمة

اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 1955 مسافرا من أوروبا وأفريقيا

أوروبا تبحث "صفقة المليارات" لإنقاذ دول "الاتحاد" من "كورونا"

قادة أوروبا يجتمعون لليوم الثالث لمناقشة الموازنة وكورونا