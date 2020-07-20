اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 1955 مسافرا من أوروبا وأفريقيا

استقبل مطار القاهرة الدولي، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، 16 رحلة طيران دولية، أقلت على متنها 1955 مسافرا، قادمين من عدة وجهات أوروبية وعربية وأفريقية.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات الوصول بالمطار استقبلت 16 رحلة، منهم رحلة قادمة من أالمانيا، اليونان، المملكة العربية السعودية، الإمارات، البحرين، اليمن، سوريا، العراق، الأردن، أثيوبيا، نيجيريا.

وتقوم سلطات المطار بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.