Leave the World Behind فيلم جديد يجمع جوليا روبرتس ودينزل واشنطن

يشارك الفنان العالمي دينزل واشنطن، النجمة جوليا روبرتس في فيلم جديد، حصلت منصة نتفليكس على حقوق بثه، وعنوانه Leave the World Behind، وهو مأخوذ عن رواية للكاتب rumaan alam، ويتولى كتابة السيناريو سام إسماعيل.

تدور قصة الفيلم حول عائلتين غرباء أجبرا على العمل معًا في عطلة نهاية أسبوع طويلة. وتلعب جوليا دور سيدة تستأجر منزلا، بينما "واشنطن" مالك المنزل.

وتعاون دينزل واشنطن وجوليا روبرتس معا في فيلم The Pelican Brief عام 1993، أخرجه Alan J. Pakula.

وشاركت الممثلة جوليا روبرتس، في أكثر من 50 عملا، وتحظى بشعبية واسعة، وحصدت عددا كبيرا من الجوائز، بينها جائزة أوسكار عام 2001 عن دورها الرئيسي في فيلم Erin Brockovich، وترشحت لها 4 مرات، وترشحت جوليا لجولدن جلوب 9 مرات وحصدتها 3 مرات، كما ترشحت لبافتا 3 مرات وحصدتها مرة.

ودينزل واشنطن ممثل أمريكي شارك في أكثر من 50 فيلما، وحصد عنها عدد كبير من الجوائز، وترشح لأوسكار 8 مرات، وحصدها مرتين، الأولى عام 1991، عن دوره المساعد في فيلم Glory، والثانية عام 2002، عن دوره الرئيسي في فيلم Training day. كما ترشح لجائزة جولدن جلوب 9 مرات، وحصدها 3.

أما سام إسماعيل فهو كاتب ومخرج ومنتج، ولد 17 سبتمبر 1977 في ولاية نيوجيرسي، ومن أشهر الأعمال التي كتبها مسلسل Mr. Robot بطولة رامي مالك.