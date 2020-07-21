رئيس مدينة سيوة: نجاح مشروع شباب القبائل بزراعة 30 فدانا بدعم "الفاو"

أعلن اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة عن نجاح مشروع شباب القبائل الزراعي في سيوة باستصلاح وزراعة 30 فدان بالأشجار والنباتات بدعم من منظمة الأغذية والزراعة "الفاو"، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وتفقد "الحصيوي"، اليوم الثلاثاء، مشروع شباب القبائل بمنطقة عين زهرة في قرية أبوشروف بمركز سيوة، وذلك بحضور مشايخ وعواقل القبائل، محمد بكر يوسف نائب رئيس المركز ورؤساء القرى والإدارات التنفيذية المعنية بمركز ومدينة سيوة "تفتيش رى سيوة، الإدارة الزراعية، الإدارات المعنية بمجلس المدينة".

وقال "الحصيوي"، إن مشروع شباب القبائل أجرى بالتعاون بين محافظة مطروح ومنظمة "الفاو" ووزارة الموارد المائية والري وهو عبارة عن 30 فدانا، وسلمت عقود حق الانتفاع بالأرض الزراعية في 21 أبريل الماضي، ويجرى في الفترة الحالية متابعة المشروع وتذليل العقبات أمام الشباب المنتفعين، وتلبية مطالبهم فى حينه إن وجدت وكذا التأكد من تحقيق هدف المشروع وهو رفع مستوى المعيشة لصغار المزارعين، كما أشاد رئيس المركز بالأعمال التي تجرى على أرض المشروع من زراعات نخيل وزيتون وبعض الزراعات الأخرى "أعشاب، ونباتات طبية وعطرية، وخضروات".

ونبه خلال لقائه مع الشباب على التواصل المستمر معه واستعداد مجلس المدينة لتلبية احتياجات ومطالب الشباب المستفيدين من المشروع، والتي تمثلت في تنفيذ شبكة الصرف الزراعي الطرق الفرعية داخل المشروع، ووجه بإعداد الدراسة اللازمة لتنفيذ شبكة الصرف الزراعي للمنطقة، والطرق الفرعية وذلك بالتنسيق بين إدراة الصرف الزراعي وتفتيش الري بسيوة، وحث الشباب على بذل المزيد من الجهد والعمل من أجل زيادة الرقعة الزراعية بسيوة وتحسين مستوى دخل المنتفعين.