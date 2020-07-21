الذهب يرتفع قرب ذروة 9 سنوات بفضل مراهنات على التحفيز

تمسك الذهب بارتفاعه قرب ذروة 9 سنوات الثلاثاء، إذ عادلت التوقعات بارتفاع التضخم بسبب زيادة التحفيز الارتفاع في الإقبال على المخاطرة، فيما اخترقت الفضة مستوى 20 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2016.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1818.23 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0510 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى منذ سبتمبر أيلول 2011 الاثنين. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1821.10 دولار.

وقال ستيفن إينس رئيس استراتيجيات السوق لدى أكسي كورب للخدمات المالية، إنّ التحفيز هو ما يقود سوق الذهب وسنحصل على المزيد منه. إنه عامل الجاذبية الذي يقود المعنويات للارتفاع حاليا.

ويميل الذهب للاستفادة من التحفيز واسع النطاق، إذ يُعتبر المعدن الأصفر بوجه عام تحوطا في مواجهة ارتفاع الأسعار وانخفاض العملات. لكن المحللين منقسمون بشأن توقعات التضخم.

وتوصل قادة الاتحاد الأوروبي لاتفاق بشأن خطة تحفيز ضخمة لاقتصاداتهم التي نال منها فيروس كورونا، بعد قمة صعبة امتدت خلال الليل وإلى يومها الخامس.

وفي الولايات المتحدة أيضا، أعلن النواب الجمهوريون في الكونجرس عن خطط لطلب مساعدات اقتصادية بقيمة تريليون دولار إضافية.

وإلى جانب التحفيز، فإنّ تنامي الآمال في لقاحات لكوفيد-19 يعزز الأصول عالية المخاطر، ما يحد من تقدم الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة 1.6% إلى 20.22 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ أغسطس 2016، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 2049.26 دولار للأوقية، بينما ارتفع البلاتين 0.1% إلى 844.25 دولار.