كورونا يهدد بتعطيل تدريبات عسكرية بين أمريكا وكوريا الجنوبية

قال مسؤولون من كوريا الجنوبية، اليوم، إنّ سول وواشنطن تحاولان الاتفاق على حجم ومدى وموعد تدريبات عسكرية سنوية مشتركة بين البلدين، في حين يهدد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد بتعطيل نقل القوات الأمريكية.

وأضاف المسؤولون أنّ وزير دفاع كوريا الجنوبية جيونج كيونج-دو ووزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، تواصلا هاتفيا يوم الثلاثاء، لكنهما لم يقررا تفاصيل التدريبات التي عادة ما تجرى في أوائل أغسطس، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضح مسؤول كوري جنوبي طلب عدم نشر اسمه، بسبب الحساسية الدبلوماسية للأمر: "سنتابع التطورات لتحديد نطاق وموعد وأساليب التدريبات".

وأضاف: "يتعين علينا القيام بما هو ضروري، لكن السلامة مهمة كذلك للحفاظ على الجاهزية العسكرية"، وأشار إلى أنّ التدريبات قد تشمل المزيد من أساليب المحاكاة والقليل من التدريب الميداني.

وأثار ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس المرتبطة بالقوات الأمريكية القلق في كوريا الجنوبية. وطلبت مدينة بيونجتايك، التي تضم قاعدة عسكرية أمريكية ضخمة، من حكومة كوريا الجنوبية التأكد من إجراء فحوص لجميع أفراد القوات الأمريكية قبل وصولهم.

ويأتي التعطيل المحتمل للتدريبات في وقت حساس. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد شكك في جدواها حتى أنّه لمح لزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في عام 2018 إلى أنّه سيوقفها. ويوجد نحو 28 ألف جندي أمريكي في كوريا الجنوبية.

وقال المسؤول الكوري الجنوبي إنّ جيونج وإسبر لم يناقشا أي انسحاب لقوات أمريكية، ونفى تقريرا نشرته صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرا عن أنّ وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون"، عرضت على البيت الأبيض خيارات لخفض الوجود العسكري الأمريكي في كوريا الجنوبية، ووصف التقرير بأنّه "لا أساس له من الصحة".