الأسبوع الجاري.. قرار لجنة المؤسسات الصحفية من العلاوات الخاصة

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن اللجنة الفنية والقانونية المشكلة لدراسة موقف الصحفيين من العلاوات الخاصة ستصدر قرارها الأسبوع الجاري حول مدى أحقيتهم.

وأكد لـ "الوطن"، أن اللجنة تراجع كل الحالات المتضررة من المؤسسات الصحفية.

من جانبها أكدت الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، حرصها على حصول كل الصحفيين على حقوقهم، والاستفادة من كل الامتيازات المتاحة وفق القانون تقديرا لدورهم التنويري وإعلاء لدور هيئة التأمينات التي ترعى مصالح أصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين استعرض مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين نقابة الصحفيين ووزارة التضامن الاجتماعي، خلال اجتماعه الأخير معها، على رأسها قواعد استحقاق الصحفيين ممن بلغوا سن المعاش منذ عام 2006 وحتى الآن لمتجمد العلاوات الخاصة.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حريصة على مصالح أصحاب المعاشات بشكل عام ولا يمكن أن تسمح بإلحاق أي ضرر بأصحاب المعاشات وكذلك تطبق القانون فيما يخص قواعد استحقاق العلاوات الخمسة.