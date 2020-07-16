"الأعلى للإعلام" يوجه الدعوة لنقابتي الصحفيين والإعلاميين

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للانتخابات، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، المنتدى الأول حول انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بعد غد السبت في تمام العاشرة صباحا بمبنى ماسبيرو.

ووجه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الدعوة لضياء رشوان، نقيب الصحفيين، والدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعدد من أعضاء مجلس النقابة لحضور المنتدى.

ويشارك في الفعاليات المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، وعدد من المستشارين أعضاء اللجنة، وكرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعبدالصادق الشوربجي رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وبحضور نخبة من الكتاب والإعلاميين والصحفيين.

يدور المنتدى حول التعريف بلوائح وقوانين الانتخابات وأصول التغطية الصحفية والإعلامية لها، كما تتناول مناقشات وتبادل الأسئلة حول العملية الانتخابية وحتى إعلان النتيجة وما يجوز للإعلام تناوله وما المحظور عليه.

وقال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إن ورشة العمل الكبيرة تدور حول انتخابات مجلس الشيوخ، وتتناول كل ما يتعلق بالانتخابات، ويشارك فيها 90 إعلاميا وصحفيا، يمثلون الصحف القومية والحزبية والخاصة وقنوات التليفزيون المصري والقنوات الخاصة.