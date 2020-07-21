تداول نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بفرع الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

من جانبه، يتابع فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، مع الجهات المعنية، للوقوف على حقيقة النماذج المسربة والتأكد من صحتها، وضبط الطلاب المسؤولين عن التسريب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.