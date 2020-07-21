رئيس التحرير

محمود مسلم

تداول نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية لطلاب الثانوية

كتب:

محمود عبدالرحمن
10:50 ص | الثلاثاء 21 يوليو 2020
تداول نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية

تداول نموذج امتحان الجبر والهندسة الفراغية

تداولت بعض صفحات الغش الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي، نموذج امتحان زعمت أنّه خاص بفرع الجبر والهندسة الفراغية الذي يؤديه طلاب شعبة الرياضيات، ويستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا.

من جانبه، يتابع فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، مع الجهات المعنية، للوقوف على حقيقة النماذج المسربة والتأكد من صحتها، وضبط الطلاب المسؤولين عن التسريب واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

ويؤدي اليوم طلاب الثانوية العامة الامتحان في مادة الرياضيات البحتة (جبر وهندسة فراغية) لشعبة الرياضيات، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (STEM) الامتحان في مادة اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات (الكيمياء والفيزياء)، في آخر أيام امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020.

اقرأ المزيد:

رضا حجازي: إطلاق منصة إلكترونية للمعلمين.. وانضم لها 240 ألف مدرس

رضا حجازي: امتحانات الثانوية العامة يومين فقط في الأسبوع

رضا حجازي رئيسا لامتحانات الثانوية العامة

رضا حجازي: شكاوى الطلاب حول امتحانات الثانوية تخضع للدراسة

رضا حجازي: علينا التعامل مع الأمية كقضية تعليمية.. وإلا لن نسيطر عليها

رضا حجازي: طلاب الثانوية سيؤدون امتحان التربية الرياضية نظريا

رضا حجازي: إيقاف رئيس ومراقب أول "لجنة بني سويف" 3 أشهر

مصادر: رضا حجازي يشرف على "مدارس 30 يونيو" بعد استقالة أسماء الديب

رضا حجازي عن تظلمات الثانوية العامة: "كل طالب هياخد حقه"

رضا حجازي: إحالة لجنتي وضع امتحاني الكيمياء والأحياء للتحقيق