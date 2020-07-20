وزير النقل يترأس الجمعيتين العموميتن للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات

ترأس وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير الجمعيتين العمومية العادية وغير العادية رقم 3 ، 4 لسنة 2020 للشركة المصرية للصيانة الذاتية للطرق والمطارات وذلك بحضور المهندس صبحي ربيع رئيس مجلس إدارة الشركة وقيادات الشركة والجهاز المركزي للمحاسبات

في بداية الإجتماع وجه وزير النقل بضرورة قيام الشركة بالاستغلال الامثل للمعدات التي تم تدعيهما بها خلال الفترة الحالية بتصديق من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باعتبار ان شركة الصيانة الذاتية هي الشركة الوحيدة في مصر المتخصصة في مجال استخدام التطبيقات الحديثة الخاصة باعادة تدوير طبقات الرصف والتي تعتبرهي مستقبل مشروعات صيانة الطرق بالدولة وكذلك ضرورة دفع الاعمال باقصي طاقة ممكنة مع العمل المستمر علي تدريب الكوادر من العاملين بالشركة ومنحهم فرص للتعرف علي احدث اساليب الصيانة بالدول الرائدة في هذا المجال مع الحفاظ علي هذه الكوادر الفنية المتخصصة خاصة وان الشركة تقوم بتنفيذ خطة طموحة خلال العام المالي الحالي 2020 والتي تستهدف تحقيق انتاج بنحو مليار جنية كما قامت الشركة بعرض خطة تطوير طموحة خلال الاجتماع تتواكب مع الطفرة الكبيرة في مجال الطرق في مصر .

وخلال الاجتماع تم استعراض مانفذته الشركة من أعمال حيث بلغت ايرادات الشركة نحو 92 مليون جنيه وحققت ارباحا قدرها 14.6 مليون جنيه خلال عام 2019 مقابل ايرادات 54.7 مليون جنية وارباح 6.11 مليون جنية خلال عام 2018 كما تمت المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن نشاط الشركة واعتماد تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات واعتماد القوائم المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في ٣١/ ١٢ / ٢٠١٩ بالاضافة الي تعديل النظام الاساسي للشركة بما يسمح بالاستيراد والتصدير والتوكيلات التجارية بنطاق عمل الشركة .

يذكر ان شركة الصيانة الذاتية للطرق والمطارات هي احدى شركات وزارة النقل وهي متخصصة فى أعمال الصيانة الذاتيه لرفع مستوى كفاءة الطرق والمطارات من خلال التطبيقات الحديثة الخاصة باعادة التدوير والمعالجة السطحية .