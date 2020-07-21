تخفيض الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام في كفر الشيخ لـ245 درجة 

قرر اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي من 250 درجة إلى 245 درجة للعام الدراسي 2020/2012.

جاء ذلك بحضور عمرو البشيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

يذكر أن عدد الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية 52 ألفا و333 درجة والأماكن الخالية بالصف الأول الثانوي العام 460 درجات، بزيادة 40 فصلا عن العام الماضي.