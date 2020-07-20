كفر الشيخ تطلق قناة تعليمية لبث المناهج مجانا للطلاب

قررت محافظة كفر الشيخ، اطلاق قناة تعليمية بعنوان "آفاق تربوية"، وذلك لبث المناهج التعليمية للطلاب بجلب أفضل هيئات التدريس وأشهرهم وأكثرهم خبرة في جذب الطلاب لديهم مما كانوا في تلك المراكز لبثّ الدروس مجاناً للطلاب.

وقالت المحافظة، في بيان لها اليوم الاثنين، إن اطلاق القناة يهدف لإعداد وتوصيل المعلومات في جميع المواد الدراسية لأبنائنا الطلاب بالصف الثالث الثانوي بجميع تخصصاتهم، وحماية أبنائنا الطلاب من استنزاف أموال أُسرهم بمبالغ لا حصر لها ورفع العبء عن كاهل الأسر المصرية، تماشيا مع سياسة قيادتنا الحكيمة والمراقبة والمتابعة الجادة لما يقدم لأبنائنا الطلاب من معلومات ومصطلحات وجذب أبنائنا الطلاب لما هو مفيد من خلال التعليم عن بُعد وعدم التكدس في أماكن غير آدمية أو استخدام اساليب غير تربوية.

وأضاف البيان، أنه تم التواصل مع أشهر المعلمين وأبدوا جميعا موافقتهم على ذلك بدون مقابل، احتراما وتقديرا وتفاعلا لما تقدّمه المحافظة ومديرية التربية والتعليم، لافتًا أنه خصصّ القاعة الصينية بمركز التطوير التكنولوجي التابع لمديرية التربية والتعليم لمن يريد من المعلمين لبثّ دروسه من داخلها وسيتم الاعلان عن جدول محدد أسبوعياً ومعلناً وبالتناوب بين هؤلاء المعلمين، مؤكدا أنه حريص على تطوير القناة تدريجيا طبقا لرؤية الطلاب وأولياء الأمور.

وأكد بيان المحافظة، على أن إطلاق القناة التعليمية، جاء حرصا منها على عدم استغلال أولياء الأمور واستنزاف أموالهم في الدروس الخصوصية واستمرارا لجهود المحافظة وما اتخذته هيئة الرقابة الادارية ومديرية الامن في غلق مراكز الدروس الخصوصية، والتي تعدت غلق أكثر من 1300 مركزا، وحرصا على ابراز الدور الايجابي لمديرية التربية والتعليم والعاملين.