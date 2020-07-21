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محافظ كفر الشيخ يتفقد لجان الثانوي العام في آخر أيام الامتحانات

كتب:

سمر عبد الرحمن
03:41 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة بالعاصمة في آخر يوم امتحانات  

محافظ كفرالشيخ يتفقد لجان الثانوية العامة بالعاصمة في آخر يوم امتحانات  

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، صباح اليوم الثلاثاء، لجان الثانوية العامة بالمدينة، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

رافق نور الدين خلال الجولة، عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم.

بدأ محافظ كفرالشيخ، جولته بتفقد لجنة مدرسة التجارة بنات بمدينة كفرالشيخ، واطمأن على سير أعمال الامتحانات ودخول الطلبة عبر بوابات التعقيم واستلام الكمامة الطبية وواقيات الأحذية والوجه والقفزات.

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