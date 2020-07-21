باحثة في أكسفورد: قد نطرح لقاح كورونا بنهاية 2020

قالت كبيرة الباحثين القائمين على تطوير لقاح محتمل لمرض كوفيد-19 بجامعة أكسفورد، إنّه يمكن طرح اللقاح بنهاية العام، لكن حدوث هذا غير مؤكد.

وأظهرت بيانات أمس، أنّ اللقاح التجريبي الذي حصلت شركة (أسترا زينيكا) لصناعة الأدوية على ترخيصه طوّر استجابة مناعية في تجارب المراحل الأولى السريرية، ليبقي على آمال في إمكانية استخدامه بنهاية العام، وفقا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأوضحت الباحثة سارة جيلبرت لراديو هيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي": "فيما يتعلق بهدف طرح اللقاح بنهاية العام، هذا محتمل، لكن لا يوجد قطعا ما يؤكد ذلك لأننا بحاجة إلى حدوث ثلاثة أمور".

وتابعت أنّه ينبغي التأكد من نجاحه في تجارب المراحل الأخيرة، كما ينبغي توفير كميات كبيرة ويجب أن توافق الجهات التنظيمية سريعا على ترخيصه للاستخدام الطارئ.

وأضافت: "يجب حدوث تلك الأمور الثلاثة جميعا قبل أن يتسنى لنا البدء في تطعيم أعداد كبيرة من الناس".