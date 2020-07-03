عالمة بريطانية تكشف آخر تطورات تجارب لقاح أكسفورد للوقاية من كورونا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن اللقاح الخاص بالوقاية من فيروس كورونا الأقرب إلى التنفيذ، هو عقار أكسفورد، مشيرًا إلى أنه في المرحلة الثالثة من التجارب.

وأضاف خلال حلقة اليوم الجمعة، من برنامج "مصر تستطيع"، عبر شاشة "dmc": "بسبب أهمية هذا اللقاح استدعى البرلمان البريطاني سارة جلبرت وهي رئيس الفريق البحثي الذي ابتكر هذا اللقاح، وسألوها كل الأسئلة التي تدور في أذهان المواطنين، مثل موعد إنتاجه، وإمكانية الوقاية من المرض وتحور الفيروس وغيرها".

وتابع أن "جلبرت أكدت أن الفيروس أصبح أكثر قدرة على الانتشار لكنه ثابت، وهذا التحور لن يؤثر على اللقاح".

وعرض الإعلامي أحمد فايق، جزءً من كلمة العالمة البريطانية في جلسة الاستماع بمجلس النواب البريطاني. وقالت جلبرت، إنه يتم تطعيم الحيوانات باللقاح الذي يجري التخطيط لاستخدامه على البشر، ثم يتم تعريض الحيوانات لكمية كبيرة من الفيروسات، مشيرة إلى أنه نحن هنا لا ننظر إلى فعالية اللقاح، لكن ننظر إلى سلامة البشر في مواجهة عدوى عالية.

وواصلت: "قبل أن يتم تطعيم أي شخص في تجاربنا السريرية لدينا أدلة دراساتنا على الحيوانات ولا يوجد دليل على تعزيز المرض على الإطلاق".

وأردفت: "بالطبع تتزايد عمليات التصنيع كل أسبوع، ونحصل على تحسينات القدرة الإنتاجية، ونهدف إلى أنه بحلول الخريف الحصول على كميات كبيرة من اللقاح، وعندها سنتمكن من البدء في التطعيم وعمومًا أنا متفائلة أننا سنرى فترة جيدة من الحصانة لعدة سنوات".