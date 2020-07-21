"الثقافة" تحتفل بذكرى ثورة يوليو بفعاليات وأمسيات "أون لاين"

قالت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن ثورة 23 يوليو سطرت صفحة بارزة من النضال والكفاح في التاريخ الوطني الحديث، ونجحت فى تجسيد أحلام وطموحات شعب مصر، من خلال مبادئها السامية التى حققت الاستقلال ودعت إلى الحرية والمساواة.

وأضافت أن هذه الملحمة البيضاء ستبقى ملهمة للأجيال وباعثاً للإبداع فى مختلف المجالات، وأوضحت أن الاحتفالات بهذه المناسبة تقام طبقًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التى تم التعارف عليها حرصًا على السلامة العامة.

وتابعت أن القطاعات المختلفة تنظم مجموعة من الفعاليات المتنوعة في عدد من الأماكن المفتوحة، وتمتد إلى قناة وزارة الثقافة بـ"يوتيوب" وموقعها الإلكتروني، كالآتي:

• دار الأوبرا المصرية:

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر احتفالية فنية تحييها النجمة ريهام عبد الحكيم، بمشاركة كوكبة من نجوم الموسيقى العربية بالأوبرا، وبمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجي، ويحل عليها الشاعر الكبير جمال بخيت كضيف شرف، وذلك في الثامنة مساء الخميس 23 يوليو على مسرح النافورة، وتتضمن مجموعة من الأعمال الوطنية الخالدة التى صورت المشاعر الحماسية لجموع الشعب المصري.

• قطاع الفنون التشكيلية:

يفتح قطاع الفنون التشكلية برئاسة الدكتورخالد سرور 8 متاحف فنية وقومية أُدرجت ضمن خطة إعادة التشغيل، وهي متاحف الزعيم جمال عبد الناصر، والزعيم مصطفى كامل، والأديب طه حسين، ومحمود مختار، ومحمد ناجب، وإنجي أفلاطون، وحسن حشمت، إلى جانب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية، والذى يقيم بالتعاون مع المحافظة معرضًا لمجموعة وثائق تاريخية من مقتنيات مكتبة البلدية التابعة تعرض لأول مرة، وتتناول عددًا من الوقائع التى واكبت الثورة، إضافة إلى مختارات من أعمال فنانين أجانب أقاموا في الإسكندرية في هذا الوقت وعاصروا الأحداث.

• المركز القومي لثقافة الطفل:

كما يبث المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف عددًا من الفعاليات الإلكترونية على قناته بـ"يوتيوب"، تتضمن عددًا من المؤلفات الغنائية الوطنية منها "مصر تستحق" كلمات خالد تاج الدين، وألحان وتوزيع وائل عوض، وغناء فريق كورال الحديقة "سلام" إلى جانب فقرة "الأراجوز واحتفالات يوليو" للفنان ناصر عبد التواب، وعرض فيلم تسجيلي عن "ثورة 23 يوليو"، وورشة فنية لصناعة "علم مصر".

• الهيئة العامة لقصور الثقافة:

أما الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة الدكتور أحمد عواض، فتنظم احتفالية فنية كبرى تتواصل على مدار ثلاثة أيام، وتنطلق مساء السبت 25 حتى 27 يوليو الجاري بالمسرح المكشوف بقصر ثقافة الأسمرات، وتحييها على التوالي فرق الشباب للموسيقى العربية، والنيل للموسيقى والغناء ، والتنورة التراثية، إلى جانب عدد من الندوات والعروض الفنية "أون لاين" التى تبثها الفروع الثقافية عبر منصاتها وصفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي.

• الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية:

وتبث الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتورة نفين محمد موسى على قناتها بـ"يوتيوب" أمسية مسجلة بعنوان "قراءات لجوانب من ثورة يوليو بعد مرور 68 عامًا"، حيث استضافت الدكتور أحمد الشربيني، والدكتور أشرف مؤنس، والدكتور أحمد عبد الدايم، والدكتور سيد فليفل، حيث تتناول البرنامج الاقتصادي والاجتماعي لثورة يوليو وإنجازاتها والعلاقات العربية بعدها.

كما تبث الهيئة أمسية فنية مسجلة بعنوان الأغنية الوطنية فى مسيرة ثورة يوليو، وتتضمن لقاءات مع الموجي الصغير ابن الموسيقار محمد الموجي، والفنان عادل السيد رئيس ومؤسس جمعية محبي فريد الأطرش، والدكتورة حامدة السيد ابنة الشاعر الغنائي الراحل حسين السيد.

كما يتم عرض ملف وثائقي يشمل مجموعة من الوثائق والقرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة، منها مطالبة ضباط الجيش للملك فارق بالتنازل عن العرش، ومرسوم بتأليف لجنة لوضع الدستور، وإعلان دستوري من اللواء أركان حرب محمد نجيب، وتكليف البكباشي جمال عبد الناصر بتأليف الوزارة، وقرار جمهوري بأن يسمى عيد 23 يوليو من كل عام "عيد الثورة"، وقرار جمهوري آخر بأن يخصص لوزارة الثقافة مبنى مجلس قيادة الثورة ليكون متحفًا.