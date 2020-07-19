الأربعاء.. ثلاثة أفلام تسجيلية بمركز الثقافة السينمائية

يعرض مركز الثقافة السينمائية بالمركز القومي للسينما، التابع لقطاع شؤون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ثلاثة أفلام تسجيلية، في السابعة من مساء يوم الأربعاء 22 يوليو الجاري بمقر مركز الثقافة السينمائية.

وقالت الدكتورة سعاد شوقي، رئيس المركز القومي للسينما، في تصريحات صحفية إن المركز يهتم بتعريف الأجيال الجديدة بتاريخ السينما التسجيلية، وأهم وأشهر أفلامها، انطلاقا من أهمية الفن وتأثيره السريع على الفكر والوجدان، وأيضا بهدف الارتقاء بالذوق العام.

وعن الأفلام، أوضح الناقد الفني مجدي الشحري، مدير عام مركز الثقافة السينمائية، أنه سيتم عرض ثلاثة أفلام من كلاسيكيات السينما التسجيلية، فيلم "الناس والبحيرة" للمخرج هاشم النحاس، وفيلم "الريس جابر" وفيلم "حديث الصمت" وهما للمخرج علي الغزولي، مشيرا إلى أن مركز الثقافة السينمائية نفذ كل التدابير الاحترازية، بداية من ضرورة ارتداء الكمامة داخل المركز، والالتزام بالمرور من بوابة التعقيم، وقياس الحرارة، واستقبال 25% من الطاقة الاستيعابية بقاعة السينما، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور.