خصم 50% على إصدارات "القومي للترجمة" ضمن احتفالات الثقافة بثورة يوليو
الخصومات تبدأ من اليوم حتى الأربعاء 22 يوليو بساحة دار الأوبرا
كتب:
إلهام زيدان
01:48 م | الإثنين 20 يوليو 2020
أعلن المركز القومي للترجمة برئاسة الدكتورة علا عادل، عن تقديم خصومات بنسبة 50% على جميع إصدارات المركز القومي للترجمة، ضمن احتفالات وزارة الثقافة، بثورة 23 يوليو بدون حد أقصى للشراء.
وأوضح البيان الصحفي للمركز، أن الخصومات تقدم خلال الفترة من اليوم الاثنين حتى الأربعاء 22 يوليو، بمنفذ البيع الرئيسي بساحة دار الأوبرا، كما توفر عددا كبيرا من الإصدارات بخصم 70% ضمن المعرض المخفض.