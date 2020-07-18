قصور الثقافة تعلن المسابقة الثالثة لذوي الاحتياجات الخاصة ببورسعيد

أعلنت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بدء المسابقة الثقافية الثالثة لذوى الإحتياجات الخاصة بإقليم وسط الصعيد الثقافي، في مجالات عدة، ويبدأ فى تلقي الأعمال، من يوم 15/7 حتى 15/8، وتقدم الأعمال بالمواقع الثقافية من القصور والبيوت والمكتبات والإدارات العامة بالأفرع الثقافية.

وجاءت المسابقة في المجالات التالية: "إلقاء الشعر العامي، القصة القصيرة، الرسم، الغناء والعزف، الموسيقى، الأداء الغنائى، والأداء الحركي تمثيل، وفنون شعبية" والأشغال الفنية، وذلك بالفروع الثقافية التابعة للإقليم "المنيا، أسيوط، سوهاج، الوادى الجديد".

أنواع الإعاقة المسموح بها للمشاركة "السمعية، البصرية، التوحد، الإعاقة الحركية، صعوبات التعلم، الإعاقة الذهنية"، على أن تكون شروط المسابقة كالتالى:

متاحة لجميع الفئات العمرية لايشترط سن معين، لايجوز للمتسابق الإشتراك فى اكثر من مجال بمجالات المسابقة، ارسال مايفيد بنوع الإعاقة، موافاة الإقليم بالأعمال الخاصة بالرسم فى لوحة ورقية مدون عليها من الخلف اسم المشارك، عنوانه، الرقم القومى، رقم التليفون، صورة البطاقة، كذلك موافاته بالأعمال الخاصة بشعر الفصحى، والعامية والقصة القصيرة فى نسخة ورقية.

أما ما يخص الاعمال الخاصة بالغناء والفنون الشعبية والعزف، فتكون مسجلة على اسطوانة CD، بالإضافة لرقم التليفون الأرضى او الموبيل، فيما يخص الأشغال الفنية يقدم معها بيان بإسم المشارك والجهه التابع لها ورقم التليفون.

وبعد استلام الأعمال وتحكيمها، سيتم إقامة حفل ضمن الإحتفالات بثورة 23 يوليو وقناة السويس فى أغسطس 2020، وسيتم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفائزين.