نوال الزعبي لجمهورها: اشتقت لخشبة المسرح ولكم

أبدت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، اشتياقها الشديد للوقوف على خشبة المسرح مجددًا، وتقديم أغنياتها أمام جمهورها.

وكانت الحفلات والفعاليات الفنية توقفت منذ فترة مع بداية 2020، بعد أن اجتاح فيروس كورونا المستجد أنحاء العالم.

ونشرت نوال صورة عبر حسابها على إنستجرام، وهي تمسك "ميكرفون" بيديها، معلقة: "اشتقت لخشبة المسرح، واشتقت لكم جميعًا".

وقبل أيام أعلن الشاعر محمد القاسمي، تعاونه الفترة المقبلة، مع المطربة نوال الزغبي، في أغنية جديدة باللهجة الخليجية، وغرّد عبر تويتر: "تعاون جديد سيجمعني بالفنانة نوال الزغبي، إن شاء الله في عمل خليجي".

وانتهت المطربة اللبنانية نوال الزغبي، مؤخرًا من تسجيل أغنيتها الجديدة "قلبي على قلبه".