وزارة الزراعة: وصلنا لاكتفاء ذاتي من اللحوم الحمراء بنسبة 55%

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة، إنه تم افتتاح 6 مزارع بالتكنولوجيا الحديثة، وهناك 6 آلاف رأس تسمين، موجودين في تلك المزارع، ويوفروا فرص عمل للكثير من الشباب.

وأضاف "الصياد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن كل شاب استلم 20 رأس ماشية، ليبدأوا بإطلاق مشروعاتهم عبر مؤسسة "مصر الخير"، وهو ما يوفر لهم عائد جيد، موضحا أنه تم تطوير ورفع كفاءة مزارع، وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.

وأكد أن المزارع التي تم افتاحها تتيح 6 آلاف رأس ماشية، وتوفر 300 فرص عمل للشباب، مشيرا إلى أن مصر وصلت لمرحلة اكتفاء ذاتي باللحوم الحمراء، يتمثل في 55%، فيما يتم استيراد 45% في حصر الدولة الأخير للثروة الحيوانية، ويظل العامل الأبرز للنقص هي محدوديه المياه وهي عامل مؤثر.

وتابع: "الخطة التالية هي استكمال الـ51 مزرعة التابعين لوزارة الزراعة، والمزرعة اللي بتنتهي تطويرها بيتم فتحها للعمل".