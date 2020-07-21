تعقيم المراكز واللجان العامة استعدادا لانتخابات "الشيوخ" في المنيا
كتب:
اسلام فهمي
04:36 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.
ولفت القاضي إلى أنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة، والمزمع إجرائها يومي 11-12 من أغسطس المقبل، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.
وقرر المحافظ، إلغاء كل الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكل المراكز الانتخابية واللجان العامة.
وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مأموري مراكز الشرطة وبمشاركة القوات المسلحة والمحكمة الابتدائية والمستشار العسكري والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المتخصصة والممثلة في التربية والتعليم – المنطقة الازهرية – الصحة لمعاينة كافة المراكز الانتخابية التي تقع في نطاق تلك الجهات.
اكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.
شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.
وكلف رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بالمراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.
كما وجه مديرية التموين، بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد الاحتياجات اللازمة.