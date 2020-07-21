تعقيم المراكز واللجان العامة استعدادا لانتخابات "الشيوخ" في المنيا

قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن مراكز المحافظة أنهت الاستعدادات الخاصة بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ.

ولفت القاضي إلى أنه جرى رفع حالة الاستعداد القصوى بين أجهزة المحافظة، عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات الجدول الزمني لإجراء الانتخابات الخاصة بمجلس الشيوخ بنطاق المحافظة، والمزمع إجرائها يومي 11-12 من أغسطس المقبل، مع مراعاة اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، من خلال الحد من تزاحم الناخبين أمام اللجان، وبما ييسر عليهم الإدلاء بأصواتهم.

وقرر المحافظ، إلغاء كل الإجازات والراحات بنطاق الوحدات المحلية التسع ومديري مديريات الخدمات والإدارات التابعة لها، بهدف المتابعة المستمرة والرقابة على سير العمل بكل المراكز الانتخابية واللجان العامة.

وجه المحافظ، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع مأموري مراكز الشرطة وبمشاركة القوات المسلحة والمحكمة الابتدائية والمستشار العسكري والتنسيق الدائم والمستمر مع الجهات المتخصصة والممثلة في التربية والتعليم – المنطقة الازهرية – الصحة لمعاينة كافة المراكز الانتخابية التي تقع في نطاق تلك الجهات.

اكد المحافظ، على تفعيل دور غرفة العمليات الرئيسية والفرعية بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة ومديريات الخدمات على مدار الساعة لتكون على اتصال دائم ومستمر مع غرفة عمليات المحافظة مع إدارة شئون المجالس بالمحافظة لمتابعة الاحداث اولا بأول.

شدد المحافظ، على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية من خلات تنفيذ اعمال الرش والتعقيم لمقر المراكز الانتخابية واللجان العامة، وذلك قبل موعد اجراء الانتخابات بوقت كافي مع استمرار عملية التعقيم عقب انتهاء التصويت.

وكلف رؤساء المراكز والمدن التسع، بالمرور على المراكز الانتخابية للتأكد من توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وإعداد دورات المياه، مع رفع الإشغالات وتراكمات القمامة أمام مراكز ومقرات اللجان والمقرات الانتخابية حتى يتم تسهيل عملية التصويت من قبل المواطنين، مع توفير عدد كاف من المقاعد بالمراكز الانتخابية لاحتواء المواطنين كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة لإمكانية الإدلاء بأصواتهم.

كما وجه مديرية التموين، بتجهيز كميات إضافية من الخبز مع توفير كميات احتياطية من المواد البترولية لسد الاحتياجات اللازمة.