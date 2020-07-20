محافظ المنيا يوجه بحصر أرصدة وصيانة معدات وحدة الرصف

تفقد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، صباح اليوم الاثنين، وحدة الرصف التابعة للمحافظة، لمتابعة سير العمل، والوقوف على الإمكانيات من معدات وآلات خاصة بالرصف، وكذلك متابعة الأعمال الجاري تنفيذها على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة للمحافظ، ضمن جولات المحافظ على عدد من المشاريع التابعة للمحافظة، رافقه خلالها، اللواء أحمد جبريل السكرتير العام المساعد، والمهندس ناجى محمد بدوي مدير مديرية الطرق بالمنيا.

ووجه المحافظ خلال الجولة، التفتيش المالي والإداري برصد وحصر الإمكانيات المتاحة داخل الوحدة من معدات وعمالة، إضافة إلى الأرصدة الموجودة بالمشروع ومراجعتها بما هو مدون في الكشوف والدفاتر، وذلك لتعظيم الاستفادة بكافة الإمكانيات المتاحة واستغلال الموارد الذاتية بالمشروع بشكل أفضل.

كما تفقد المحافظ مخزن الكاوتش وقطع الغيار وشاهد المعدات والسيارات، مشددًا على ضرورة الحفاظ على تلك المعدات وصيانتها أولًا بأول، واستخدامها واستغلالها في عمليات الرصف، لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وفقًا للإمكانيات المتاحة والاعتمادات المتوفرة.

وشدد المحافظ على العاملين في الوحدة، على ضرورة تطوير الوحدة والاجتهاد في العمل حتى تحقق وحدة الرصف المطلوب منها على أكمل وجه، مشيراً إلى أن المحافظة سوف تقدم كل الدعم والمساندة لنجاح الوحدة.