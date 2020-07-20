"المنيا" تشارك في مسابقات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولى للجامعات

أعلن الدكتور مصطفى عبدالنبي عبدالرحمن رئيس جامعة المنيا، المشاركة في 8 مسابقات بالدورة الرياضية الإلكترونية الأولى لطلاب الجامعات والمعاهد العليا، والتي ينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الشباب والرياضة، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري؛ وذلك تحت شعار "الرياضة سماتنا.. حتى لو جوه بتنا"، خلال الفترة من 8 – 22 أغسطس المقبل.

وأوضح "عبد النبي" أن المسابقات ذات طابع إلكتروني خاص؛ استعدادًا للعودة الآمنة للأنشطة الرياضية تدريجيًا، في ضوء الإجراءات والضوابط الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وحفاظًا علي سلامة الطالب الجامعي، وذلك خلال فعاليات الدورة الرياضية الإلكترونية الأولي لطلاب الجامعات والتي سيتم تنفيذها على تطبيقات "فيس بوك" و"واتس آب" و"زووم"، مشيراً إلى أن الجامعة ستشارك في مسابقات الجملة الرياضية، والأسرة الرياضية النشيطة، والبرنامج الرياضي التخصصي، ومسابقة الثقافة الرياضية، والكاراتي (كاتا)، والألعاب الإلكترونية، وبطولة الشطرنج، ورياضة السلاح.

وأشار إلى إتاحة الفرصة للطلاب الرياضيين وغير رياضيين للتسجيل في الدورة، عبر إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، أو من خلال الاشتراك المباشر للطالب عبر الرابط الذى أعلنه الاتحاد المصري للجامعات عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة به.

وأشار الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن المسابقات تستهدف طلاب الجامعات والمعاهد المصرية والطلاب من متحدي الإعاقة، وسيتم إنشاء جروب علي تطبيق "واتس آب" يجمع جميع المشاركين في المسابقات المختلفة، والتي يقوم فيها الطالب بإعداد والتصوير والإرسال لفيديو مصور لمدة 90 ثانية، عبر روابط "الإيفينت" المخصصة للمسابقات، والمعلنة علي صفحة الاتحاد على موقع "فيس بوك"، وذلك خلال أدائه لجملة رياضية مصورة في مسابقة "الجملة الرياضية"، وأداء وحدة تدريبية رياضية مصورة بأداة بديلة لرياضة التخصص للحفاظ علي اللياقة البدنية والمهارية في مسابقة "البرنامج الرياضي التخصصي"، وأداء مجموعة تمارين رياضية بمشاركة كافة أفراد أسرة الطالب "الوالد والوالدة والأخ والأخت"، في مسابقة الأسرة الرياضية النشيطة، وذلك بأن يكون المُشارك مرتديًا زيًا رياضيًا، وأن يتم التصوير في مكان مناسب للتصوير والتمرين.