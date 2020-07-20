"الأورمان" تستكمل إعادة إعمار 65 منزلا في المنيا

أعلنت جمعية الأورمان عن استكمال أعمال إعادة إعمار المنازل المتهالكه وفرشها بأثاث كامل في 65 منزلا للأسر الأكثر احتياجًا في قريتي أبو غريب ومنيسي بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

أكد محمود فؤاد، نائب مدير عام جمعية الأورمان، أن التعاون مع الأهلى المصري في إعمار القرى الأشد احتياجا بالمنيا يعكس رؤية مشتركة بين الجانبين تهدف الى دعم تطوير العمل الأهلى والانتقال به من تقديم المساعدات الآنية إلى العمل وفق إستراتيجية تنمية مستدامة تسعى من خلال حسن استثمار المسئولية المجتمعية للمؤسسات الاقتصادية الكبرى لصالح الأسر الفقيره فى القرى الأشد احتياجاً من خلال تغيير واقع هذه الأسر داخل القرى المستهدفة، والانتقال بها لدرجات متتابعة على السلم الاجتماعى لتمكينها من الحياة بشكل أفضل وليس مجرد تقديم مساعدة آنية.

وقال "فؤاد"، إن مراحل عمل تنمية وتطوير وإعادة إعمار القرى الأشد احتياجا بالمنيا يتضمن ترميم جدران المنازل المتهالكة وعمل أسقف وتركيب الأبواب والشبابيك، والمحارة والدهانات وتركيب السيراميك والحمامات والمطبخ وعمل وصلات الكهرباء ومياه الشرب النقية وفرش المنزل بالآثاث اللازم من غرف نوم وضيافة وأجهزة كهربائية.

أوضح أن مشروع إغاثة وتنمية وتطوير القرى الأكثر احتياجا أطلقته الأورمان قبل سنوات، من خلال إعادة إعمار المنازل المتهالكه فى هذه القرى، والجمعية تستهدف خلال الفتره القادمة مضاعفة أعداد القرى التى نجحت فى تنميتها حتى الأن ويتجاوز عددها 850 قرية موزعة فى محافظات الجمهورية.