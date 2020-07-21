وزارة الصحة تبحث التعاون مع الصين لإنتاج لقاحات كورونا

قال السفير الصيني في القاهرة، إنّه تبادل الآراء بشكل معمق، أمس، مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن تعزيز التعاون الصيني المصري في مكافحة جائحة "كوفيد -19"، بما فيه التعاون في مجال اللقاحات.

وأوضحت السفارة عبر حسابها على فيس بوك: سيعمل الجانب الصيني والمصري سويًا على حُسن ترجمة توجيهات الرئيس الصيني شي جينبينج، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات على أرض الواقع، بما يخدم صحة وسعادة الشعبين الصيني والمصري.