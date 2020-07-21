رئيس التحرير

محمود مسلم

وزارة الصحة تبحث التعاون مع الصين لإنتاج لقاحات كورونا

كتب:

الوطن
12:43 م | الثلاثاء 21 يوليو 2020
السفير الصيني في القاهرة مع وزيرة الصحة

السفير الصيني في القاهرة مع وزيرة الصحة

قال السفير الصيني في القاهرة، إنّه تبادل الآراء بشكل معمق، أمس، مع وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن تعزيز التعاون الصيني المصري في مكافحة جائحة "كوفيد -19"، بما فيه التعاون في مجال اللقاحات.

وأوضحت السفارة عبر حسابها على فيس بوك: سيعمل الجانب الصيني والمصري سويًا على حُسن ترجمة توجيهات الرئيس الصيني شي جينبينج، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بشأن تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين في مختلف المجالات على أرض الواقع، بما يخدم صحة وسعادة الشعبين الصيني والمصري.

اقرأ المزيد:

الصين: 11 إصابة جديدة بكورونا بينها 8 بعدوى محلية

سفير الصين بلندن: بريطانيا انتهكت قواعد العلاقات الدولية مع هونج كونج

الصين تطلب تحليلا يثبت خلو القادمين إليها جوا من كورونا

بعد نجاح روسيا.. الصين تتوصل للقاح كورونا واستخدامه للعسكريين فقط

أمين عام مجلس النواب يستقبل السفير الصيني في القاهرة

السفير الصيني: القاهرة وبكين تتعاونان في العمل على مواجهة كورونا