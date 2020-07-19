محافظ أسيوط يوجه بإزالة جميع المخالفات ومتابعة طلاء واجهات المباني

واصل اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عقد اجتماعاته الدورية بلقاء مسؤولي ملفي التصالح والتقنين بحي شرق وغرب مدينة أسيوط للتأكيد على الإسراع في منظومة تقنين أراضي الدولة وتحرير عقود للموطنين المتقدمين بطلبات تقنين لأوضاعهم على الأراضي.

وشدد على مضاعفة نسب الإنجاز والانتهاء من الإجراءات اللازمة في أسرع وقت، بالاضافة إلى تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء والكتب الدورية الخاصة بسداد جدية تصالح في مخالفات البناء بنسبة 25 % من قيمة المخالفة ووفقا للمساحة المحددة في الطلبات وتحقيق الانضباط لمنظومة البناء في مصر طبقاً للقانون الصادر برقم 17 لسنة 2019 والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية معلناً التصدي بكل حزم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وتنفيذ الإزالات الفورية للمخالفين.

حضر اللقاء المهندس نبيل الطيبي، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمهندسة إيمان علي محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، وأيمن محروس رئيس حي شرق وأسامة أنور نائب رئيس الحي وعبد الباقى سيد مساعد رئيس حي غرب والمهندس أحمد عبد السلام مدير الإدارة الهندسية بالحي وسيد عبدالله مدير إدارة حماية أملاك الدولة بالمحافظة ومحمد طه مدير منظومة استرداد أملاك الدولة وشريف دياب مسؤول ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء والشاذلي محمد مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

واستعرض المحافظ خلال اللقاء معدلات التنفيذ بمنظومتي التقنين والتصالح بحي شرق وغرب ونسب تحصيل جدية التصالح في مخالفات البناء، وآخر المستجدات الخاصة بطلبات التقنين التي جرى تقديمها من المتعدين على أراضي الدولة، وما جرى فحصه وإجراءات المعاينة والتسعير واستعراض الحالات المستوفاة تمهيداً لتسليم العقود لأصحابها.

وأضاف أن العمل مستمر في تنفيذ الإجراءات اللازمة لتقنين الأوضاع وتحصيل مستحقات الدولة طبقًا للقانون، موجهاً باستكمال أعمال إزالة مخالفات المباني والتعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة خلال أعمال الموجة الـ16 لإزالات التعديات على الأراضي تحت إشراف رؤساء المراكز والأحياء وباستخدام معدات الحملات الميكانيكية ومعدات وحدة التدخل السريع.