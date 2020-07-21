من 680 لـ1260 جنيها.. "راميدا" تحصل على تسعير علاج كورونا من "الدواء"

أعلنت شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات التشخيصية "راميدا"، اليوم، حصولها على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد "أنفيزيرام"، الذي يحتوي على المادة الفعالة "فافيبيرافير"، الذي جرى اعتماده ضمن بروتوكول علاج فيروس كورونا، في روسيا والصين والهند، وتقرر طرح الدواء الجديد بسعر 1260 جنيها للعبوة التي تحتوي على 40 قرصا.

وأوضحت الشركة في بيان عنها: "حصلنا على إخطار هيئة الدواء المصرية بشأن تسعير منتجها الجديد (ريمديسيفير)، لعلاج المرضى المصابين بفيروس كوفيد الوريدي، المقرر استخدامها في أمبولات للحقن، وتقرر طرح المستحضر تحت العلامة التجارية (ريمد يسيفير-راميدا)، في صورة بودرة مجففة مخصصة للحقن الوريدي، بسعر 680 جنيها للأمبول.

يذكر أنّ شركة راميدا حصلت على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء تصنيع مستحضر ريمديسيفير- راميدا خلال يونيو الماضي، وتعتزم الشركة طرح أول مجموعة من الدواء الجديد في السوق المصري خلال سبتمبر المقبل.

ويعد "ريمديسيفير" عقار مضاد للفيروسات واسع المدى، وجرى استخدامه في علاج الحالات الحرجة المصابة بفيروس كوفيد –19، وتصبح راميدبذل كأول شركة تصنّع "ريمديسيفير" في صورة أمبولات تحتوي على بودرة مجففة قابلة للحفظ في درجة حرارة الغرفة العادي.