ارتفاع إصابات كورونا في البرلمان التركي لـ37 حالة

أعلن نائب قونية بالبرلماني التركي عن حزب السعادة المعارض، عبدالقدير قارادومان، إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد خضوعه للفحوصات اللازمة، لترتفع الإصابات بكورونا بين النواب والعاملين بالبرلمان إلى 37 إصابة.

وأكد نائب السعادة في تصريحات لصحيفة "سوزجو"، أنّ حالته الصحية جيدة الآن، وأنّه موجود في المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف قارادومان: "ذهبت إلى المستشفى بمدينة أنقرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة وضيق التنفس، وكان اختبار فيروس كورونا إيجابي. أنا بصحة جيدة وبدأت العلاج بالمشفى"، وفقا لموقع "تركيا الآن".

وارتفعت الإصابات بفيروس كورونا داخل البرلمان التركي إلى 37 إصابة. وتلقى 20 شخص العلاج اللازم منهم 4 من النواب، فيما يتلقى النائب بحزب العدالة والتنمية أمين أقباش أوغلو العلاج بالعناية المركزة بإحدى المستشفيات.