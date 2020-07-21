تعافي مسنة "80 عاما" من كورونا في قها

أعلن مستشفى قها للحجر الصحي بمحافظة القليوبية، تعافي سيدة تبلغ من العمر 80 سنة، من فيروس كورونا ومغادرتها المستشفى.

من جانبه أعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، انخفاض معدل الإصابة بفيروس كورونا بالمحافظة، مؤكدا توفير عدد كبير من الأسرة المتاحة حاليا بعدد من مستشفيات المحافظة للعودة إلى المنظومة الصحية العادية.

وأوضح أنه جرى التشديد على مقاول مستشفى كفر شكر لإنهاء مشكلة المياه الجوفية في أقرب وقت، لتبدأ المستشفى فورا في تقديم الخدمة الصحية للمواطنين في جميع التخصصات الطبية، موضحا أنه جرى التجهيز لبدء العمل في علاج جميع التخصصات في المستشفى التعليمي ومستشفى قها وناصر العام ومستشفى التأمين الصحي وباقي مستشفيات القليوبية، موجها في ذات الوقت بالاستمرار في اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا حتى نتخلص منه تماما.