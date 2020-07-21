طلاب الثانوي العام سعداء بـ"الجبر والهندسة الفراغية".. ختامها مسك

أبدى طلاب الثانوية العامة في عدد من المحافظات، بسعادتهم من امتحان الجبر والهندسة الفراغية في آخر امتحانات مارثون الثانوي العام.

وفي مطروح، أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عدم وجود شكاوى من امتحان الجبر والهندسة الفراغية، لافتا إلى أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق بلاغات من أولياء الأمور أو الطلاب.

وأبدى طلاب وطالبات الشعبة العلمية رياضيات بمحافظة بني سويف، سعادتهم لسهولة امتحان مادة الجبر والهندسة الفراغية.

وقال الطالب أمجد عصام، إن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، على الرغم من احتوائه على بعض النقاط التي تحتاج إلى تفكير، مضيفا "في الإجمالي يمكننا القول بأن الامتحان جاء سهلا".

وقالت سمية أشرف، "الامتحان سهل وعّوض بعض الامتحانات الصعبة التي واجهناها سابقا".

وفي القليوبية، احتفل طلاب الثانوية العامة، شعبة الرياضيات، بنهاية الامتحانات اليوم عقب أداء امتحان الهندسة الفراغية. وأكد الطلاب أن الامتحان في مجملة سهل، باستثناء بعض النقاط لقياس نقاط التفوق. واحتفل الطلاب بنهاية الامتحانات بعد خروجهم من اللجان.

وأعرب طلاب الثانوية العامة شعبة رياضيات في بورسعيد، عن فرحتهم بانتهاء الامتحانات، اليوم، بعد أداء امتحان مادة جبر وهندسة فراغية.

وتبادل أولياء الأمور الأحضان مع أبنائهم، وأطلقت بعض الطالبات وأولياء الأمور الزغاريد بانتهاء "كابوس الثانوية العامة" كما أطلقوا عليه.

وأكد أغلب الطلاب أن أسئلة الامتحان جاءت في مستوى الطالب المتوسط، إلا من سؤالين للطالب المتميز تحتاج وقتا طويلا. والطالب قال فادي سعد "الحمد لله أننا خلصنا من الامتحان وكانت سنة صعبة وكلها مشاكل عانينا من وقف الدروس الخصوصية وتعطل الدراسة بسبب كورونا وقرارات متخبطة، والامتحان جاء سهلا ولم أتوقعه عدا سؤالين يحتاجان لتفكير".

وانتهى 467 طالبا بمحافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، من تأدية امتحان الجبر والهندسة لشعبة العلمي رياضة، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط بحب ما أكده عدد من الطلاب.

أبدى طلاب الثانوية العامة بمحافظة أسيوط، سعادتهم اليوم بآخر امتحانات مارثون الثانوية العامة للعام الدراسي 2019/2020. وأدى طلاب قسم العلمي شعبة رياضيات، امتحان الرياضة البحتة الذين وصفوه بالسهل وفي مستوى الطالب تحت المتوسط، لافتين إلى أن الأسئلة مباشرة وخالية من الغموض.

وذكر مصدر بمديرية تعليم أسيوط، أن غرفة عمليات امتحان الثانوية العامة بالمديرية لم تتلق أية شكاوى من الامتحان.