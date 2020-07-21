الجنيدي يتابع أعمال تصحيح الشهادة الثانوية الأزهرية في الدقهلية

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الدقهلية الأزهرية، اليوم، مركز تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بمعهدي الإمام الشافعي الابتدائي والإعدادي الثانوي للبنين حيث يتم لتصحيح مادة الصرف.

وأكد الجنيدي على أنه تم تطبيق الإجراءات الاحترازية للمعلمين المشاركين في أعمال التصحيح، حرصًا على صحة وسلامة السادة المعلمين.

وأثنى وكيل الوزارة على الأداء المتميز للمعلمين، وأدائهم المتميز في أعمال التصحيح.