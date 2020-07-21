نقل وزيرين في جنوب أفريقيا للمستشفى لإصابتهما بكورونا

أعلنت حكومة جنوب أفريقيا، نقل وزيرين إلى المستشفى بعد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الحكومة - في بيان نقله راديو "أفريقيا 1"، اليوم، أنّه تم نقل وزير العمل في جنوب أفريقيا ثيمبيلاني نكسيسي البالغ من العمر 61 عاما إلى المستشفى، بعد نحو أسبوع من تأكيد إصابته بفيروس كورونا، وتم إدخاله إلى المستشفى بناء على نصيحة أطبائه ليحظى برعاية طبية أفضل.

وأوضحت أنّه تم أيضا نقل وزير الموارد المعدنية والطاقة جويدي مانتاشي البالغ من العمر 65 عاما إلى المشفى، لإصابته بنفس الفيروس، كما أصيبت زوجته وستواصل الحجر الصحي في المنزل، مشيرا إلى أنّ الحكومة أعربت عن أمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

يذكر أنّ جنوب أفريقيا تعد خامس دولة على مستوى العالم الأكثر تضررا من هذا الوباء وفقا لأعداد الحالات المؤكدة بالإصابة.

وكانت وزارة الصحة في البلاد أعلنت إصابة أكثر من 373 ألف شخص حتى الآن ووفاة 5176 حالة.