84 حالة غش إلكتروني خلال 9 أيام امتحانات ثانوية عامة

انتهت اليوم، امتحانات الدور الأول للثانوية العامة، والتي جرت وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، للطلاب والمراقبين والمصححين، وكل المشاركين في المنظومة.

وخلال 9 أيام امتحانية، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني التابع لغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد كبير من حالات الغش الإلكتروني والتشيير والغش بسماعة الأذن، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطلاب المتسببين في ذلك.

في التقرير التالي، نرصد حالات الغش التي تم ضبطها على مدار أيام امتحانات الثانوية العامة والتي جاءت كالتالي:

** في أول أيام امتحانات الثانوية العامة التي أدى الطلاب فيها امتحان مادة اللغة العربية، رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("بني سويف"، و"كرداسة" و"الهرم" بمحافظة الجيزة، و"العجمي" بمحافظة الإسكندرية، و"الشهداء" بمحافظة المنوفية، و"الساحل" بمحافظة القاهرة)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

** ثاني أيام الامتحانات، وخلال أداء الطلاب لمادة اللغة الأجنبية الأولى تلقت غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم عدة ملاحظات، حيث رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 16 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("العبور" و"بنها" و"الخانكة" بمحافظة القليوبية، و"باب الشعرية" بمحافظة القاهرة، و"شرق المنصورة" بمحافظة الدقهلية، و"الدلنجات" بمحافظة البحيرة، و"بني سويف" و"إهناسيا" بمحافظة بني سويف، و"فاقوس" بمحافظة الشرقية، و"العمرانية" بمحافظة الجيزة، و"أسوان" بمحافظة أسوان، و"غرب الإسكندرية" و"العامرية" بمحافظة الإسكندرية).

** خلال امتحان الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) التي أداها طلاب الشعبة الرياضية في ثالث أيام امتحانات الثانوية العامة تلقى فريق مكافحة الغش الإلكتروني 3 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("برج العرب" بمحافظة الإسكندرية، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"قويسنا" بالمنوفية.

** وشهد رابع أيام الامتحانات "الأحياء" و"الفلسفة والمنطق" و"الاستاتيكا" رصد 8 حالات غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

** خلال أداء الطلاب لامتحانات "الفيزياء" و"التاريخ" في خامس أيام امتحانات الثانوية العامة رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 19 حالة غش باستخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("عين شمس" بمحافظة القاهرة، و"أبو المطامير، و"وادي النطرون" بمحافظة "البحيرة"، و"الهرم" و"البدرشين" و"اطفيح" بمحافظة الجيزة، و"فوه" و"دسوق" بكفر الشيخ، و"منفلوط" بمحافظة أسيوط، و"الباجور" بمحافظة المنوفية، و"شرق الزقازيق" بمحافظة الشرقية، و"نجع حمادي" بقنا، و"شرق المحلة" بمحافظة الغربية، و"سنورس" و"طامية" بمحافظة الفيوم، و"العريش" بمحافظة شمال سيناء).

** وشهدت امتحانات "الكيمياء" و"الجغرافيا" في سادس أيام امتحانات الثانوية العامة رصد 15 حالة غش وحيازة محمول ونشر علي الانترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعات أذن)، في إدارات ("أخميم" بمحافظة سوهاج، “الأقصر“ بمحافظة الأقصر، "الهرم" بمحافظة الجيزة، "بلطيم، شرق كفر الشيخ" بكفر الشيخ، "الحسينية" بمحافظة الشرقية، "أطسا" بالفيوم، "الشهداء، شبين الكوم" بالمنوفية، "بني سويف" بمحافظة بني سويف، "أبو تشت" بقنا، "المنتزة" بمحافظة الإسكندرية)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

كما رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ بعض الأجهزة الإلكترونية المستخدمة في الغش (سماعات أذن - فيزا كارت)، وذلك نتيجة لمسح اللجان لاكتشاف أي أجهزة غش إلكترونية قبل الامتحان، وتم التحفظ علي الأجهزة وعمل محضر وإحالة الواقعة للشئون القانونية.

** وفي امتحان " اللغة الاجنبية الثانية " في سابع أيام امتحانات الثانوية العامة، تم رصد 6 حالات غش وحيازة محمول ونشر على الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، في إدارات ("البداري" بمحافظة أسيوط، "البدرشين" بمحافظة الجيزة، "سوهاج" بمحافظة سوهاج، "غرب المنصورة" بالدقهلية، "التحرير" بمحافظة البحيرة، "جهينة" بسوهاج، "مطروح" بمحافظة مطروح،"شرق الزقازيق" بالشرقية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

** وتم رصد 5 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، في امتحانات "الجيولوجيا والعلوم البيئية" و"التفاضل والتكامل" و"علم النفس والاجتماع" في ثامن أيام امتحانات الثانوية العامة، في إدارات ("براني" بمحافظة مطروح، "الجمالية" بمحافظة الدقهلية، "أبوتيج" بمحافظة أسيوط، "بلطيم" بمحافظة كفر الشيخ، "بلقاس" بمحافظة الدقهلية)، وتم تحديد الطلاب المسئولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات.

** وشهد آخر أيام امتحانات الثانوية العامة، والذي أدى فيه طلاب الشعبة الرياضية الامتحان في مادة الرياضة التطبيقية " الجبر والهندسة الفراغية" رصد 4 حالات غش وحيازة محمول ونشر علي الإنترنت باستخدام أجهزة الغش الإلكتروني المختلفة (أجهزة محمول - سماعة أذن)، في إدارات ("بلقاس" بمحافظة الدقهلية، و"شرق شبرا الخيمة" بمحافظة القليوبية، و"البلينا" بمحافظة سوهاج، و"السلام" بمحافظة سوهاج)، وتم تحديد الطلاب المسؤولين عن ذلك واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الحالات، وهذا بخلاف الحالات التي تم ضبطها بداخل لجان السير.