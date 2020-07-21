"مياه الدقهلية": رفع كفاءة محطة الصرف الصحي بالمنصورة

أعلن المهندس خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية؛ اليوم، عن تركيب وحدة رفع جديدة بمحطة رفع صرف صحي رقم 27 بالمنصورة تصرف 650 ل/ث، والتي تقدر تكلفتها بنحو 2 مليون و850 ألف جنيه.

وأكد نصر، في بيان صحفي، حرص الشركة على زيادة كفاءة محطاتها؛ حيث ستساهم هذه الوحدة في التخفيف من التصرفات الواردة للمحطة، خاصة مع الزيادة السكانية الكبيرة، والتوسعات العمرانية الجديدة بمدينة المنصورة.

وذكر رئيس شركة مياه الدقهلية، أن الطاقة التصميمية للمحطة تقدر بنحو 200 ألف متر3/يوم، والمحطة تخدم نحو 40% من مدينة المنصورة.