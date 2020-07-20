مياه الدقهلية: تشغيل سيارة خدمة العملاء المتنقلة بمدينة طلخا

أعلن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، على تطوير خدماتها وتقديمها بشكل أسرع، بتشغيل سيارة خدمة عملاء متنقلة بمدينة طلخا، والتي تتواجد بجوار محطة رفع صرف صحي طلخا (2)، أمام نادي القضاة بطلخا.

وبحسب بيان الشركة، فتستقبل السيارة العملاء من الـ 8 صباحًا وحتى 3 مساءً يوميًا ماعدا يومي الجمعة والسبت، والعطلات الرسمية، وتقدم السيارة خدمات متعددة منها: التعاقد، وسداد الفواتير، والدفع المقدم، وشحن كروت العدادات مسبوقة الدفع، واستقبال الشكاوى والعمل على حلها، وغيرها من الخدمات التي تقدمها الشركة.

وأوضحت أن هذه السيارة واحدة من 5 سيارات متنقلة لخدمة العملاء، تم توريدها عن طريق وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لخدمة عملاء الشركة بنطاق المحافظة، وخاصة الأماكن البعيدة والنائية، والعمل في توقيتات بخلاف مواعيد العمل الرسمية.