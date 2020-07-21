"إيد على إيد تساعد".. مبادرة لخريجي الأزهر بسوهاج لمواجهة فيروس كورونا

أطلق المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، مبادرة "إيد على إيد تساعد" بسوهاج، بالاشتراك مع مجموعة من شباب مركز جرجا، في إطار دعم فرع المنظمة بالمحافظة لجهود الدولة، وتوجيه العمل التطوعي والميداني للمشاركة في القضاء على فيروس كورونا "كوفيد 19".

تشمل المبادرة عمل تحاليل للكشف عن الأعراض الأولية للفيروس لغير المقتدرين مجانا، وبالتعاون مع أحد معامل التحاليل الطبية المشاركة في المبادرة، كذلك تم إعداد وتجهيز عدد من شنط العلاج المجانية لتوزيعها على الحالات الإيجابية المكتشفة.

أكد الشيخ عبدالرحمن اللاوي الأمين العام للفرع، على استمرار المبادرة داخل نطاق مركز جرجا، مشيرا إلى أنه من المخطط لها أن تنتشر في كل أرجاء مراكز محافظة سوهاج في المرحلة المقبلة.

وقال الشيخ عمر نصر عضو المنظمة، إنه تم عمل تحاليل أولية لـ 25 حالة منهم 7 حالات اشتباه، تم توجيههم لعمل مقطعية على الصدر للتأكد من سلامتهم، وذلك ضمن البرتوكول المتبع، بالتنسيق مع مسؤولي الصحة بالمحافظة؛ وأضاف أنه في حالة ظهور حالات إيجابية سيتم توفير شنط العلاج مجانا، كذا وقياس الأوكسجين مجانا ومتابعة منزلية للحالة من قبل الشباب المتطوعين بالمبادرة.

تأتي المبادرة تحت إشراف الدكتور جابر سليم رئيس الفرع، والشيخ عبدالرحمن اللاوي الأمين العام للفرع.