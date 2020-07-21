رئيس وزراء اليمن يتهم قطر يدعم المليشيات الحوثية بالمال والسلاح

اتهم رئيس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، قطر، بالعمل على نشر الفوضى في بلاده، موضحا أنّه منذ وقت مبكر دعمت الدوحة الميليشيات الحوثية بالمال والسلاح والإعلام والعلاقات، وعملت على زعزعة الاستقرار في اليمن.

وقال عبدالملك، في تصريح أوردته قناة "العربية الحدث" اليوم، في نبأ عاجل، إنّ التدخل القطري في اليمن بات علنيا منذ المقاطعة الخليجية، حيث صارت السياسة القطرية واضحة، وصار الدعم القطرى للميليشيات الحوثية علنيا، مؤكدا أنّ سياسة قطر تعمل على إضعاف الحكومة الشرعية في اليمن، وإفشال جهود استعادة الدولة، وخلق بؤر توترات فى بعض المحافظات، وتمويلها وإطلاق حملات تشويش كجزء من هذه السياسة التخريبية.

وكان عبدالملك أكد في وقت سابق، أنّ المليشيات الحوثية ما زالت مستمرة في تصعيدها العسكري بالجبهات واستهداف المدنيين ومحاولاتها المتكررة لاستهداف حركة الملاحة الدولية، وتعمل على تعطيل أي تقارب بعيدا عن جوهر الموضوع والذهاب نحو قضايا معقدة وشائكة تعكس عدم جديتها في السلام.