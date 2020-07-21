الصين تشجب مقارنة شخصيات بريطانية بين النازية والأوضاع في "شينجيانج"

شجبت وزارة الخارجية الصينية، اليوم، مقارنة شخصيات بريطانية بين ما وقع من النازية إبان فترة الحرب العالمية الثانية والأوضاع الحالية في منطقة "شينجيانج" الإيجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي الصين، معتبرة هذه المقارنة "أمر سخيف".

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج وين بين، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، تعليقا على خطاب لعدد من الشخصيات البريطانية قارنت فيه بين ممارسات النازية والوضع في "شينجيانج" وتطبيق ما وصفته بـ"التعقيم الإجباري" وانتهاج سلوكيات تنتهك بشكل خطير حقوق الإنسان للأقليات العرقية.

وأشار المتحدث إلى أنّ الصين أوضحت مرارا موقفها من قضية شينجيانج، إذ إنّها لا تتعلق بحقوق الإنسان أو الدين أو العرق على الإطلاق، بل هي قضية مناهضة الإرهاب العنيف والانفصال، مؤكدا أنّ شؤون شينجيانج داخلية بحتة للصين، وأنّ بلاده تعارض أي قوى خارجية تتدخل في شؤون شينجيانج والشؤون الداخلية للصين.