الثلاثاء.. بدء اختبار القدرات للالتحاق بكلية فنون الأهرام الكندية

أعلن الدكتور فاروق إسماعيل، رئيس جامعة الأهرام الكندية، عن عقد امتحان القدرات المؤهل للالتحاق بأقسام كلية التصميم والفنون الإبداعية الأربعة "التصميم الداخلي والأثاث، تصميم الجرافيك والوسائط المتعددة، تصميم المنتج الصناعي، وتصميم الأزياء والمنسوجات"، يوم الثلاثاء، المقبل 28 يوليو بمقر الجامعة، تزامنًا مع اقتراب موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة.

وأشار الدكتور جورج نوبار، عميد كلية التصميم والفنون الإبداعية، إلى توفير إدارة الكلية لدورات تأهيلية تغطي المحاور الثلاث التي سيتم فيها اختبار القدرات "المنظور الحر، والمنظور الهندسي، والمنظور الإبتكاري"، تبدأ من الغد الإربعاء لمدة يومين تيسيرًا على الطلاب الراغبين فى الالتحاق بالكلية الجديدة.

وأوضح نوبار أن مدة الدراسة بكلية الفنون الجديدة، التي افتتحت مارس الماضي بقرار مجلس الجامعات الخاصة، 5 سنوات تتضمن سنة أولى عامة ثم 4 سنوات تخصص في إحدى أقسام الكلية الأربع، بجانب امتلاك الكلية ورشًا ومعامل خاصة بكل برنامج مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات.