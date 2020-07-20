نائب رئيس جامعة أسيوط يستقبل الفريق المشارك في مسابقة "أيناكتس"

استقبل الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون التعليم والطلاب، عدد من الطلاب من ممثلي فريق أيناكتس بجامعة أسيوط قبل مشاركتهم في أعمال المسابقة السنوية لفرق أيناكتس والتي تنظمها وزارة التعليم العالي على مستوى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والمقرر إقامتها أون لاين بسبب تداعيات فيروس كورونا وذلك اليوم الاثنين ولمدة يومين، حيث تأتي مشاركة فريق أسيوط ضمن 56 فريقا من مختلف الجامعات والمعاهد المصرية الحكومية والخاصة، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد شريت مساعد المشرف الأكاديمي للفريق.

وأكد نائب رئيس الجامعة، على حرص إدارة الجامعة تحت قيادة الدكتور طارق الجمال، على توفير كافة سبل الدعم المادي والمعنوي للفريق وتذليل كافة العقبات التي تواجهه فضلا عن تسهيل إجراءات مشاركتهم في المسابقة، مشيدا بدأب فريق أيناكتس بأسيوط على المشاركة في تلك المسابقة في كل عام تحت إشراف الدكتور عبد السلام نوير عميد كلية التجارة والمشرف الأكاديمي على الفريق وإحراز مراكز متقدمة، أما مشاركتهم هذا العام في تلك المسابقة رغم تداعيات أزمة فيروس كورونا تعكس حرص الفريق على المشاركة المجتمعية وتقديم أفكار ومشروعات قومية وتنموية قابلة للتطبيق والتي تعد فرص حقيقية تسهم في تقدم المجتمع وتنميته .

وأضاف الدكتور أحمد شريت، أن فريق أيناكتس بالجامعة والذي يضم 350 طالبا وطالبة من مختلف كليات الجامعة يسير وفق رؤية مجتمعية واضحة تهدف في مجملها لخلق أفكار إبداعية تصلح للتطبيق في صورة مشروع يخدم المجتمع ويتغلب على مشكلة من مشكلاته، موجها شكره لإدارة الجامعة على دعمها الكامل للفريق ومواصلة تشجيعها له وهو ما يعكس وعيها بأهمية الأنشطة الطلابية وضرورة استمراريتها رغم الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا.

وأوضح عبدالرحمن صفوت قائد الفريق أن مشاركة الفريق في المسابقة من خلال مشروعين قوميين أحدهما مشروع تصنيع خشب الكونتر كصناعة محلية بطريقة مبتكرة من جريد النخل ويعد الجريد العنصر الأساسي في هذا الخشب حيث يتم إعادة تشكيله واستخدامه بطريقة مفيدة بدلاً من حرقه وإهداره، علما بأن مصر لا يوجد بها مصانع لتصنيع الخشب الخام، وأصبح هذا المصنع ينتج ويصدر العديد من الألواح لكافة الورش والمصانع داخل جمهورية مصر العربية .

والمشروع الثاني هو تطوير طريقة زراعة وجني القطن حيث تم تبديل المبيدات الكيميائية بفطر حيوي طبيعي مما لا يؤثر سلبا على جودة القطن وأيضا ماكينة لجني القطن بطريقة بسيطة ومبتكرة يستطيع الفلاح التعامل معها مما توفر عليه تكاليف الجني مما يساعده على الكسب وزرع مساحات أكبر حيث تعد مصر منذ القدم رائدة في زراعة وتصدير القطن في العالم، مشيراً إلى أن تلك المشروعات قادرة على الارتقاء بالاقتصاد القومي في مصر.

وأشاد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، بطلاب الجامعة المتميزين بمختلف الكليات والذين حرصوا على التفاعل في عدد من المسابقات المحلية والدولية وذلك من خلال المنصات الإلكترونية نظراً للتحديات التي تفرضها الظروف الراهنة في ضوء انتشار فيروس كورونا على مستوى العالم، مشيرا إلى أن إدارة الجامعة لا تألوا جهداً في دعم كافة الطلاب المتميزين وتشجيعهم على المشاركة والاندماج الإيجابي في مختلف الأنشطة الطلابية التي يتم إقامتها في تلك الآونة "أون لاين" والتي تسهم في تنمية خبراتهم ومهاراتهم وإطلاق طاقاتهم الإبداعية.