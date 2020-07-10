مطار شرم الشيخ يستقبل رحلتين من أوكرانيا على متنهما 377 سائحا

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل اليوم الجمعة رحلتين من أوكرانيا بإجمالي 377 سائحا، الرحلة الأولى وصلت من مدينة كييف بأوكرانيا وعلى متنها 187 سائحا أوكرانيا، والثانية من مدينة خاركيف بأوكرانيا وعلى متنها 190 سائحا أوكرانيا.

أضاف أن الهيئة العامة للتنشيط السياحي بمدينة شرم الشيخ استقبلت السائحين بالورود وقدموا لهم بعض الهدايا التذكارية.

جدير بالذكر أنه منذ بداية استئناف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر في الأول من شهر يوليو الجاري؛ استقبلت مدينة شرم الشيخ 20 رحلة طيران قادمة من دولتي أوكرانيا وبيلاروسيا، بإجمالي 2600 سائح.

في نفس السياق، قام الدكتور خالد العناني بزيارة رسمية على مدار يومين إلى المدن السياحية بحنوب سيناء وتفقد الوزير يرافقه المحافظ متحف شرم الشيخ الدولي، وبعض الفنادق للاطمئنان على الإجراءات الاحترازية التي تتم داخل الفنادق والمطار.

وقام الوزير بزيارة لمدينة دهب دهب وتفقد بعض المنشآت السياحية بالمدينة والتقي بعدد من السياح.علي جانب آخر قال عطية موسي عصور مجلس النواب عن دائرة خليج العقبة أن هناك بعض القضايا التي جري تطرحها علي وزير السياحة والآثار من بينها تقنين اوضاع المخيمات السياحية وعددها 100 مخيم من طابا وحتي نويبع، الي جانب تشغيل مطار طابا لزيادة حركة السياحة بالمنطقة.