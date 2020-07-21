بروتوكول تعاون بين وكاله الفضاء المصرية وجهاز شؤون البيئة

وقعت وكالة الفضاء المصرية، برئاسة الدكتور محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء، بروتوكول تعاون مع جهاز شؤون البيئة لتنفيذ مشروعات مشتركة عن تأثير التغيرات المناخية علي مصر .

جاء ذلك، عقب الجولة التفقدية لوفد جهاز شؤون البيئة لوكالة الفضاء، بحضور الدكتور محمد عراقي نائب الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والدكتورة إيناس أبو طالب الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة والوفد المرافق من الجهاز، حيث تم زيارة مبنى تجميع واختبار الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى الإطلاع ما تم إنجازة من أعمال إنشائية والجدول الزمني للمشروع وزيارة المعامل الأخرى "معمل الحمولة الفضائية - معمل النموذج الهندسي - الغرفة الحرارية".