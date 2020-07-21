أخبار البنوك.. خد قرض مليون جنيه من أبو ظبي الإسلامي واشتري عربية

يرغب الكثيرين في امتلاك سيارة لتكون خاصة بهم، تساعدهم على قضاء مشاويرهم العائلية والشخصية، كما أنها تساعد على التوفير في الوقت والجهد المبذول لقضاء تلك المشاوير، ويقدم مصرف أبو ظبي الإسلامي تمويل السيارات للموظفين وأصحاب الأعمال بقيمة تمويل تصلإلى مليون جنيه.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمة أخبار البنوك تفاصيل الحصول على قرض السيارة من مصرف أبو ظبي الإسلامي، كالتالي:

برنامج تمويل الموظفين

مزايا قرض السيارة

- تمويل يبدأ من 20 ألف ويصل قيمة التمويل إلى مليون جنيه مصري، في حالة إذا كان العميل يقترض بضمان مبلغ مالي تم إيداعه بالبنك.

- ويصل لـ 500 ألف جنيه في حالة عدم وجود مبلغ مالي للعميل في البنك.

- تتراوح قيمة المقدم بين 15% و20 %من قيمة القرض.

- أسعار فائدة تنافسية طبقا لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء السيارة يتم استيفاؤه من فرع البنك.

- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل تكون سارية.

- صورة من جوتز السفر للأجانب تكون سارية.

- بيان يعرض سعر السيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- شهادة معتمدة ببيان مفردات الراتب الشهري أو خطاب معتمد من جهة العمل بتحويل الراتب أو القسط.

برنامج تمويل أصحاب الأعمال

مزايا قرض السيارة

- تصل قيمة التمويل إلى 700 ألف جنيه.

- فترة فترة سداد قيمة القرض إلى 5 سنوات.

- تبلغ قيمة المقدم 25% من قيمة السيارة.

- نسب ربح تنافسية طبقاً لعقد المرابحة والشريعة الإسلامية.

- تصل نسبة عبء الديون 30% من قيمة القرض.

المستندات المطلوبة

- طلب تمويل شراء سيارة.

- صورة من بطاقة الرقم القومي وتكون سارية.

-عرض سعر للسيارة من موزعين السيارات المعتمدين لدى البنك.

- كشف حساب بنكي لـ 6 أشهر سابقة.

- سجل تجاري حديث لرجال الأعمال.

- ترخيص مزاولة المهنة لذوي المهن الحرة.